Bartomeu: “Messi il migliore, meriterebbe un contratto a vita. Vidal via? Non è previsto. Porte aperte per Guardiola”

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha rilasciato una interessante intervista sulle pagine de La Repubblica: “Messi e il Pallone d’Oro? Dobbiamo decidere se il premio deve andare a chi vince più titoli in stagione o al migliore al mondo. Nel primo caso è facile, è matematica, ma la domanda da fare è un’altra. Com’è possibile che ne abbia soltanto sei? Lui è impossibile da sostituire. Prima di concludere il mio mandato, mi piacerebbe fargli un contratto a vita. Si è guadagnato il diritto a decidere quando dire basta. Vidal via? Non è previsto nessun movimento a gennaio, non possiamo permetterci di perdere qualcuno. Pep Guardiola? Le porte sono sempre aperte, decise lui di andare altrove”.

Foto: You Tube