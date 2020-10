Bartomeu sulle dimissioni: “Scelta obbligata, non ho ricevuto rispetto. Minacciata la mia famiglia”

Dopo la notizia delle dimissioni da presidente del Barcellona, Bartomeu è intervenuto in conferenza stampa: “Ho sempre difeso il principio che l’autocritica ci rende tutti migliori, ma qui si è andato oltre. Non ho ricevuto rispetto da molte persone. Sono stato insultato e minacciato, sia io che la mia famiglia. Per questi motivi, la mia è una scelta obbligata. Perchè non mi sono dimesso prima? Eravamo in mezzo a una crisi mondiale, c’erano da prendere alcune decisioni fondamentali. Chi avrebbe difeso la continuità di Messi al Barcellona?”.

Foto: Marca