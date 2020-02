Bartomeu: “Deluso per l’immeritata sconfitta e l’eliminazione dalla Coppa del Re. Ho fiducia totale nello staff tecnico e nei giocatori”

Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu – attraverso il proprio profilo Twitter – ha commentato l’eliminazione dalla Coppa del Re patita dai blaugrana.

“Deluso per l’immeritata sconfitta e l’eliminazione dalla Coppa del Re ma orgoglioso dell’attitudine messa in campo. Voglio fare i complimenti all’Athletic Club e dire grazie ai tifosi che ci hanno seguito per supportarci. Ho fiducia totale nello staff tecnico e nei giocatori che combatteranno fino alla fine per il campionato e per la Champions League“.

Foto: Marca