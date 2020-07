Bartomeu contro il Real Madrid: “Il Var sembra favorire sempre la stessa squadra”

Il Presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di MovistarTV a seguito del match vinto dai blaugrana contro il Villareal per 4-1.

“Abbiamo ottenuto una vittoria importante per la classifica, siamo contenti. Questo è il cammino da seguire. Mi dispiace dirlo, ma il Var non è all’altezza delle aspettative. In questo momento non è equo, sta influenzando alcuni risultati e sembra favorire sempre la stessa squadra”.

Foto: Marca