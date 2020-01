Bartomeu apre a Xavi per il futuro: “Un giorno allenerà il Barcellona”

Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha aperto a Xavi per il futuro ai microfoni di Sport: “Quique Setién ha firmato per due anni e mezzo e ho giò spiegato che ci sono le elezioni nel 2021 e che lui avrà una clausola secondo la quale, se il nuovo presidente vorrà cambiare allenatore, potrà farlo. Però ha firmato per due anni e mezzo. Poi, chiaro, Xavi sarà un giorno l’allenatore del Barcellona, non ho alcun dubbio. È molto capace ed è una persona che intende perfettamente il nostro calcio. Ad ogni modo voglio dire che Valverde ha fatto un lavoro magnifico in questi due anni e mezzo. Lo ringraziamo per il lavoro e i successi ottenuti. Ha fatto cose buone ma era il momento di dare un nuovo impulso alla squadra”.