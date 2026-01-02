Bartesaghi: “Tutti sogniamo qualcosa di molto grosso, è gratis. Dobbiamo rimanere liberi di mente”

02/01/2026 | 23:04:23

Bartesaghi ha parlato a DAZN dopo il successo del Milan a Cagliari: “Merito soprattutto della squadra, poi io cerco di fare quello che mi dice il mister. Ho giocato in questo ruolo l’anno scorso col Milan Futuro ma farlo qua è un’altra storia. Tutti sogniamo qualcosa di molto grosso. Sognare è gratis, perché non farlo? Noi dobbiamo rimanere liberi con la testa e pensare partita dopo partita”.

foto insta bartesaghi