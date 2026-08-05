Bartesaghi: “Spero che Leao resti al Milan. Stiamo provando cose nuove”

05/08/2026 | 15:34:29

Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha parlato a SkySport al termine di Milan-Inter, match amichevole giocato a Perth e terminato 1-1: “Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita. L’importante è provare a mettere in campo ciò che ci chiede il mister: queste amichevoli servono per provare cose nuove. Abbiamo cambiato qualcosa rispetto all’anno scorso e si vede, ma siamo alle prime armi. Siamo più aggressivi, poi vediamo durante la stagione. Leao? Io a Rafa voglio bene, spero che rimanga qua. Per il suo bene spero che resti al Milan”.

foto insta bartesaghi