Bartesaghi: “Sono sicuro che faremo un’ottima gara. Vogliamo riscattarci”

25/10/2026 | 20:22:53

Il difensore del Milan, Davide Bartesaghi, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro l’Udinese. Queste le sue parole:

“Sono sicuro che faremo un’ottima gara. Abbiamo preparato la partita consapevoli delle nostre potenzialità. Sappiamo che l’ultima partita non è andata bene e vogliamo riscattarci. Il mister mi ha ripetuto quali sono le mie caratteristiche migliori e di divertirmi questa sera”.

Foto: Instagram Bartesaghi