Bartesaghi: “Sento la fiducia del mister. Lavoro per meritarmi le mie occasioni”

25/10/2026 | 23:26:42

difensore del Milan, Davide Bartesaghi, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro l’Udinese. Queste le sue parole:

“Penso sia stata una buona partita e sento la fiducia del mister, oggi in alcune circostanze potevo fare anche meglio. Mi ha fatto piacere fare questo ruolo, mi sono trovato bene, ma tutta la squadra ha fatto bene, altrimenti non avremmo trovato certi spazi. Se mi aspetto un maggiore minutaggio? Lavoro per giocare, ma rispetto sempre le scelte dei misteri come i compagni, lavoro per meritarmi le mie occasioni”.

Foto: Instagram Bartesaghi