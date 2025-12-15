Bartesaghi: “La mia prima doppietta è un sogno diventato realtà. Rimane il rammarico dei mancati 3 punti”

15/12/2025 | 18:20:48

Davide Bartesaghi è tornato sulla magica domenica che ha vissuto segnando una doppietta al Sassuolo: “Quello che sembrava un sogno, ieri è diventato realtà realizzando il mio primo gol e la mia prima doppietta in questo stadio. Ringrazio il mister e lo staff per la fiducia che stanno riponendo in me, ringrazio i compagni, ringrazio i tifosi perché il loro calore per me e per noi é fondamentale. Rimane il rammarico di non aver portato a casa i 3 punti ma questo ci rende più forti. Andiamo avanti. Forza Milan” ha scritto su Instagram l’esterno rossonero.

foto insta bartesaghi