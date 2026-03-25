Bartesaghi: “Indossare le maglie del Milan e dell’Italia è una responsabilità grandissima”

25/03/2026 | 18:27:40

Il difensore del Milan e della Nazionale italiana U-21, Davide Bartesaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Macedonia del Nord. Queste le sue parole:

“Indossare le maglie del Milan e dell’Italia è una responsabilità grandissima. Cerco di mettermi a disposizione della squadra, posso fare l’esterno di una difesa a 4, oppure il ‘braccetto’ a 3, ma provo a essere il più duttile possibile. Ci siamo allenati bene in questi giorni, mi sento di avere più sicurezza ed esperienza rispetto al primo raduno di settembre, siamo una squadra forte, con fiducia. Baldini, così come Allegri al Milan, mi chiede sempre di essere positivo, anche quando le cose non vanno bene, di dare il massimo soprattutto nei momenti difficili, perché è in quei frangenti che esce fuori la persona che sei”.

Foto: Instagram Bartesaghi