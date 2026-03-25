Bartesaghi: “Il mio sogno? Rimanere a lungo al Milan e vestire la maglia della Nazionale”

25/03/2026 | 11:35:36

Il difensore del Milan, Davide Bartesaghi, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Quanto sono tifoso del Milan? Tanto, lo sono da quando ero veramente piccolo. Il mio idolo? Oltre a Paolo Maldini osservavo Marcelo, quando iniziavo a guardare il calcio, e quindi guardavo lui. Allegri in una parola? Positivo, cerca sempre di trovare il lato giusto delle cose, cerca sempre di essere positivo e lo chiede anche a noi. Se non fossi diventato un calciatore? Ne stavamo parlando l’altro giorno in famiglia. Avrei aiutato mio padre nel mondo dell’edilizia. Il mio sogno nel cassetto? Quello di rimanere il più a lungo possibile al Milan, e poi ovviamente vestire la maglia della Nazionale”.

Foto: Instagram Bartesaghi