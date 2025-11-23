Bartesaghi: “Giocare il derby era un sogno, ora voglio la Nazionale”

23/11/2025 | 23:24:04

Bartesaghi ha parlato a Dazn dopo Inter-Milan: “Sono molto contento e onorato di aver giocato questa partita, era un sogno. Era la mia occasione e dovevo sfruttare ogni palla e dare il 100% per questa maglia. Io titolare? Non l’avrei mai immaginato, ma c’è una squadra e uno staff che mi dà fiducia: faccio il mio dovere, faccio sempre il massimo. Ci sono tante partite diverse nel campionato: con la Roma sono andato in difficoltà ma ci aiutiamo da squadra e non è scontato. La seconda squadra? E’ stato molto importante, mi ha aiutato in alcuni ambiti e per gestire la pressione di stadi e tifosi: non è andata come speravamo ma è quello il progetto e abbiamo dato il massimo. La Nazionale? E’ il sogno più grande che ho e che sto provando a rendere realtà, serve serenità e continuare così”.

foto insta bartesaghi