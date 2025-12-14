Bartesaghi: “Felice per la doppietta. Ma avrei preferito non segnare e prendere i 3 punti”

14/12/2025 | 15:55:11

Davide Bartesaghi, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 2-2 col Sassuolo nella quale ha segnato le prime due reti in maglia rossonera: “Mi fa piacere questa doppietta, devo tanto ai compagni e al mister perché ho sempre la loro fiducia. Anche se avrei preferito non segnare e vincere la partita”.

Qual è stato il più difficile dei due? “Il primo è stato quello più difficile, perché la palla arrivava dall’esterno e avevo tanta gente davanti, però ci ho creduto e ho dovuto solo spingerla in porta”. Lo scorso anno in C è stato molto formativo? “E’ stato molto importante, anche per gestire la pressione anche se è stato un anno meno bello, sono felice dei miei miglioramenti”. E’ mancata solo la vittoria? “Il rammarico è che non siano serviti per i tre punti, devo tanto a Corradi che mi segue e nei giorni scorsi mi aveva chiesto quando avrei segnato”.

Foto: sito Milan