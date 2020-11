Barrow sempre più dentro il Bologna: colpi da predestinato

Musa Barrow è sempre più dentro il Bologna. Mihajlovic continua a sollecitarlo e a motivarlo proprio per garantirsi una certa continuità nel rendimento, ma di sicuro l’investimento fatto in tempi non sospetti sta pagando sempre più.

Parliamo di un attaccante dai colpi straordinari, capace di cambiare impronta a qualsiasi partita, come ha dimostrato nella serata di ieri contro il Cagliari. Una doppietta bellissima, tecnica, velocità e istinto, per Barrow questa può essere la stagione della definitiva consacrazione.

Foto: Twitter uff. Bologna