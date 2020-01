Barrow, Moncini, Marchi: gol “nuovi” dal sapore diverso

Nuovi attaccanti subito operativi e subito a segno. Ma sono stati gol dal sapore diverso, spieghiamo perché. Musa Barrow è stato devastante alla seconda presenza nel Bologna, suo il gol del momentaneo sorpasso (subito dopo l’ingresso in campo) prima che Poli siglasse il tris, con un fantastico tiro sotto l’incrocio. Gabriele Moncini ha confermato le sue qualità portando in vantaggio il Benevento a Cittadella, poco dopo il pareggio della squadra di Venturato, nel finale il sorpasso firmato Maggio. Ettore Marchi, reduce dalla sua esperienza a Monza, ha esordito con la Juve Under 23 sul campo della Pro Patria ma il sigillo del momentaneo 2-2 non è servito a impedire la sconfitta.

Foto: Twitter Bologna