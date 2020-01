Incontro confermato per domani tra Bologna e Atalanta per definire il trasferimento di Musa Barrow in rossoblù, la cifra resta quella di circa 15 milioni, possibile in prestito con obbligo di riscatto. Nelle ultime ore il Toro ci ha provato ancora, mettendo Bonifazi (che piace molto alla Fiorentina) sul piatto della bilancia. Ma il Bologna resta in pole.

Foto: Twitter Atalanta