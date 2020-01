Barrow, il Bologna e la politica del “copia-incolla”

Leggiamo su Tuttomercatoweb, a firma Raimondo De Magistris stamattina e con un altro lancio in serata, “clamorose” rivelazioni che riguardano Barrow e il Bologna. Addirittura in esclusiva. Ovvero che Barrow è a un passo, che il club emiliano era partito da 12 milioni per passare a 15, che il Torino aveva fatto soltanto un sondaggio visto che all’Atalanta piace Bonifazi. Tutte cose – parola dopo parola – da noi anticipate dal 19 dicembre, ribadite almeno 72 ore prima e che Tmw riprende con la patente di esclusiva. Senza citare la fonte (cosa che facciamo puntualmente, soprattutto se si tratta di una primogenitura) e con una robusta (anzi, esclusiva, quella sì) dose di “copia-incolla”. Ci vuole coraggio, complimenti.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta