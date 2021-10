Barrow e Theate incontenibili: Bologna avanti 2-0 sulla Lazio all’intervallo

È appena terminato il primo tempo di Bologna-Lazio, gara valida per la settima giornata di Serie A. Gli uomini di Mihajlovic sono in vantaggio per 2-0 in virtù delle reti di Barrow e Theate. È successo tutto in tre minuti, tra il 14′ e il 17′. L’attaccante gambiano ha trafitto Reina con un grande destro a giro, mentre il difensore belga ha segnato di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Da sottolineare che Barrow e Theate sono anche gli autori degli assist delle marcature rossoblù. Prova opaca della Lazio al momento. I biancocelesti, tuttavia, sono stati pure sfortunati dal momento che la squadra emiliana è andata a segno con gli unici due tiri nello specchio della porta.

Foto: Instagram Bologna