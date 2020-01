Barrow al Bologna: ecco la foto della firma

Musa Barrow al Bologna, tutto come ampiamente anticipato e raccontato nelle scorse settimane con dovizia di particolari. Il calciatore gambiano, dopo aver svolto le visite mediche di rito, ha raggiunto la sede del suo nuovo club per apporre la firma sul contratto. Nella foto in alto l’attaccante classe 1998 è in compagnia del suo agente, l’avvocato Luigi Sorrentino, e dell’amministratore delegato rossoblu, Claudio Fenucci. Barrow è pronto a mettersi a completa disposizione di Sinisa Mihajlovic dopo aver lasciato l’Atalanta: operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni più bonus.