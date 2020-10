Barreca: «Essere a Firenze per me significa potermi rilanciare in Serie A»

Antonio Barreca è arrivato alla Fiorentina dal Monaco nel corso dell’ultima sessione di mercato. Laterale mancino, rinforza la batteria degli esterni a disposizione di Beppe Iachini. «Appena ho saputo che i viola mi volevano, non ci ho pensato due volte e ho accettato – ha detto -. Giocare al Franchi per me significa rilanciarmi in Serie A. Ho fatto delle esperienze piuttosto positive all’estero, ma oggi sono molto motivato per questa nuova avventura». La concorrenza sull’out di competenza è agguerrita, ci sarà Biraghi da scalzare. «E’ un ottimo calciatore. Io devo cercare di allenarmi sempre bene e farmi trovare pronto non appena avrò la mia occasione».

Foto: Fiorentina Twitter