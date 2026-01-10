Baroni: “Zapata uscito arrabbiato? E’ giusto così. Sono fiducioso per il futuro”

10/01/2026 | 23:18:45

Il tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato a Sky Sport dopo Atalanta-Torino: “Noi abbiamo subito due terzi dei gol in 5 partite, poi ci sono stati tanti clean sheet senza prendere gol. Dobbiamo lavorare sulla continuità, per creare solidità e identità. La mia attenzione è rivolta lì dentro. Siamo partiti con un nuovo progetto, sono 6 mesi che lavoriamo insieme e sono molto fiducioso. So che ci sono cose che non vanno, ma anche cose positive. Da questo punto di vista sono convinto che la squadra migliorerà sicuramente, questo è certo. Zapata uscito arrabbiato? I giocatori devono essere arrabbiati quando escono. Ho fatto i cambi perché secondo me dovevamo invertire questo trend, la squadra si è alzata, si è mossa, ha cambiato energia. Non voglio responsabilizzare chi è stato cambiato, ma per me nel secondo tempo abbiamo avuto un altro passo e un altro ritmo, facendo quello che dovevamo fare”.

Foto: Instagram Baroni