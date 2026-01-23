Baroni: “Zapata sarà sicuramente della partita. Obrador? E’ giovane e interessante, potrà dare il suo contributo”

23/01/2026 | 12:28:34

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como. Queste le sue parole:

“Zapata? Sarà sicuramente della partita, ma devo ancora fare valutazioni. Sicuramente chi viene a Como deve dare un contributo se non nei primi 11, a gara in corso. L’importanza della partita? E’ un esame importante, loro stanno bene e sono in fiducia sotto tutti gli aspetti. Dalla nostra parte, occorre una gara di spessore. E’ una partita da centrare come spessore mentale, come personalità e aggressività. Obrador? E’ probabile che faccia uno spezzone domani. Il ragazzo ha una condizione fisica accettabile, dovrà lavorare per integrarsi al meglio. Ha qualità tecnica e gamba, lavoreremo sulla parte difensiva. E’ giovane e interessante, potrà dare il suo contributo”.

Foto: Instagram Baroni