Baroni: “Zapata potrebbe giocare contro il Milan. Ilic sta migliorando, dobbiamo commettere meno errori”

06/12/2025 | 15:16:56

Il tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan: “Dobbiamo migliorare negli ultimi metri, quando dico pallone su pallone e metro su metro, è quello che fa la differenza. Non puoi essere attento su un pallone sì e uno no, poi lo paghi. Chiaro che si commettono errori che vanno ad inquinare la partita, che poi si fa in salita. Ilic sta lavorando forte, non è ancora col gruppo ma per spingere sta facendo lavoro atletico. Ilkhan è un ragazzo giovane, sta lavorando forte, potrebbe essere utilizzato anche da interno. Devo dire che forse in queste ultime settimane l’ho visto più reattivo, più voglioso, io se l’ho fatto partire a San Siro è perché lo prendo in considerazione, quel giorno è stata una scelta e gli ho dato fiducia, perché lavorava forte negli allenamenti. Ora vedo che lavora forte. Zapata doveva essere della partita a Lecce, la scelta è stata condizionata anche dai cambi, non avevo una prima punta in panchina. Sappiamo che Zapata sta trovando la miglior condizione, è probabile che giochi, devo valutare in virtù della durata della partita”.

Foto: Instagram Baroni