Baroni: “Zapata? Ha sempre avuto comportamenti e atteggiamenti di altissimo livello”

17/01/2026 | 13:00:33

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le sue parole:

“Purtroppo stamattina ci siamo svegliati con questa brutta notizia, mi unisco al cordoglio nel ricordo di Commisso. Un abbraccio forte alla famiglia e al popolo viola. Ismajili e Simeone? Sono fiducioso per entrambi, forse più per Ismajli che per Simeone. Ieri hanno avuto ottime sensazioni, oggi faranno un test. Come replicare la prestazione in Coppa Italia? Non cerco alibi. Ma nell’ultima gara dello scorso campionato, è cambiato il 70% della squadra e rispetto a due anni fa c’è solo Tameze tra chi ha giocato l’altro giorno. Si fa veloce a disfare le squadre, per ricostruire ci vuole tempo. Non è un alibi, ma un dato di fatto. Il nostro lavoro è dedicato a questo: cercare continuità e solidità di prestazioni, con dedizione ed entusiasmo. E’ replicabile, domani troveremo una squadra forte che ha solidità e fisicità. Vogliamo sfidare noi stessi per trovare quelle condizioni per creare un’identità forte. Zapata? Ha sempre avuto comportamenti e atteggiamenti di altissimo livello, io devo fare delle scelte: lo ritengo un giocatore che può dare un contributo partendo o subentrando”.

Foto: Instagram Baroni