Baroni: “Zapata? È un giocatore fondamentale, ha solo bisogno di recuperare dal punto di vista fisico. Sul mercato…”

01/08/2025 | 15:15:30

Parlando dei primi giorni di ritiro e del mercato ancora aperto, Baroni ha sottolineato: “Ogni giorno arriviamo al campo con la luce negli occhi. Il ritiro è una fase fondamentale, perché inizi a conoscere la squadra e a ricevere le prime risposte. Le partite giocate finora sono stati test davvero significativi. Sono abituato a lavorare sodo con i ragazzi che ho a disposizione, anche se, com’è noto, oggi anche gli allenatori devono convivere con un mercato lunghissimo. Rimarrà aperto anche dopo l’inizio del campionato, ma il mio focus è sul campo. C’è un confronto quotidiano con la società, con il direttore e con il presidente: stiamo facendo le nostre valutazioni, cercando di capire quali opportunità cogliere.” Sul clima che ha trovato e sull’identità che vuole trasmettere, ha detto: “Vivo questa esperienza dentro al lavoro, ma anche nella relazione con tutte le persone che fanno parte di questo club, non solo i calciatori o lo staff. Ho percepito un ambiente che ragiona in modo collettivo, dove la parola ‘insieme’ ha davvero un valore. Per me ‘insieme’ significa coinvolgere ogni componente che lavora per il Torino. Non vedo l’ora di sentire l’energia e la passione dei tifosi: come la chiedo alla squadra, la sento arrivare dalla gente. Questo è il tipo di emotività che voglio trasmettere. Ogni giocata deve avere un’anima. Non esiste chi attacca e chi difende: la componente emotiva è il filo conduttore che tiene tutto unito.” Infine, su Duván Zapata: “È un giocatore fondamentale, lo conosciamo bene e sappiamo il percorso che ha affrontato. È forte sotto tutti gli aspetti, e soprattutto non è mai mancato con la testa: è sempre stato dentro al gruppo, ha solo bisogno di recuperare dal punto di vista fisico, e deve prendersi il tempo necessario. Non gli servono stimoli esterni: sa perfettamente cosa significa essere un riferimento.”

Foto: insta baroni