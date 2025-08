Baroni: “Voglio un gruppo che lotti con determinazione e coraggio. Sui nostri obiettivi…”

01/08/2025 | 15:09:04

Marco Baroni, nuovo tecnico del Torino, si è così presentato in conferenza stampa: “”Per me tutto parte dal lavoro quotidiano: gli obiettivi non si dichiarano, si costruiscono un passo alla volta. Non amo fare grandi dichiarazioni, preferisco concentrarmi sulla serietà e sull’impegno, condivisi con squadra e staff. Ogni giorno bisogna rinnovare la voglia di migliorarsi. Solo così, con costanza e dedizione, si può arrivare dove vogliamo. Credo molto nella componente emotiva del gioco: voglio un gruppo che si metta in gioco completamente, che lotti con determinazione e coraggio. Questa è la filosofia che voglio trasmettere.”

FOTO: Sito Torino