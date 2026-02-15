Baroni: “Vlasic titolare? E’ un giocatore importantissimo”
15/02/2026 | 17:30:08
Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro il Bologna. Queste le sue parole:
“Il presidente pretende impegno massimo da parte di tutti, la squadra deve solo pensare alla maglia che indossa. Il futuro passa dal presente, dall’oggi, dal fare una grande partita contro una squadra forte. Vlasic titolare? Un giocatore insostituibile per il ruolo, per la dedizione, per quello che dà ogni giorno. E’ un giocatore importantissimo”.
Foto: Instagram Baroni