Baroni: “Vlasic si è calato bene nel nuovo ruolo. Abbiamo lavorato tanto su Aboukhlal”

04/01/2026 | 20:46:04

Il tecnico granata Marco Baroni ha parlato a Sky dopo Verona-Torino: “Vlasic? Si è calato molto bene in questo ruolo, sta trovando il gol e principalmente sta diventando sempre di più un tuttocampista. Voglio mettere in campo più qualità possibile. La partita con il Cagliari è stata una in cui la squadra aveva comunque costruito tanto, purtroppo siamo mancati nei palloni determinanti e su questo stiamo lavorando. Aboukhlal? Abbiamo lavorato su questo ragazzo. C’è stata una grandissima disponibilità da parte sua e, quando c’è, per noi è più facile. Oggi ha fatto una buonissima partita: ci serve, abbiamo bisogno di spinta”.

Foto: Instagram Baroni