Baroni: “Vlasic sempre più leader. La crescita della squadra è evidente”

21/12/2025 | 17:40:49

Il tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato a Sky dopo la sfida contro il Sassuolo: “Vlasic si sta calando in questo ruolo di leader, non lo scopro io ma quello che riesce a dare sul campo, è importante. Sono contento di quanto stanno dando i giocatori. La crescita della squadra era evidente, prima avevamo avuto dei cali, come contro l’Atalanta, quello che voglio io è quello di dare respiro in difesa. Abbiamo anche dei buoni attaccanti, li voglio davanti alla porta. La squadra sta crescendo molto nella fase difensiva. Il dato dei sette clean sheet è importante, ma quello che cerco di trasmettere è l’idea di difendersi correndo in avanti”.

Foto: Instagram Baroni