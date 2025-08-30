Baroni: “Vlasic è stato fermo qualche giorno. Asllani ha voluto fortemente il Torino”

30/08/2025 | 15:50:49

In vista della 2ª giornata di Serie A, il tecnico del Torino, Marco Baroni ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i granata e la Fiorentina. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “Vlasic è un giocatore forte, lunedì ha avuto un risentimento e poi è stato qualche giorno fermo. È l’insieme della squadra che deve lavorare con aggressività e determinazione. Da questo non si può prescindere”. Su Asllani: “Sta bene, ha voluto fortemente venire qui: oggi valuterò l’ultimo allenamento, ma è probabile che sia della gara”. Su Anjorin: “Sta sempre meglio, sta lavorando. Era previsto un inserimento graduale, sta crescendo e sarà della partita”.

Foto: Instagram Baroni