Baroni: “Vlasic assenza incolmabile per noi. Vogliamo migliorare la classifica”

07/02/2026 | 23:30:33

Marco Baroni ha parlato a DAZN dopo Fiorentina-Torino: “Ci tenevo perché era una partita importante contro una squadra forte che sta facendo bene e ha bisogno di punti. La classifica non ci piace, vogliamo migliorarla e c’erano gli ingredienti per fare questo tipo di partita, arrivavamo anche da un’infrasettimanale e avevamo pochi giorni di recupero. Vlasic per noi è un giocatore insostituibile: quando manca lui ognuno deve dare qualcosa in più perché è un’assenza incolmabile. Nel primo tempo Gineitis e Casadei hanno portato tanta pressione, ci prendiamo questo pareggio anche per la caparbietà con cui la squadra lo ha voluto. Abbiamo passato varie difficoltà, ma non voglio cercare alibi. Dobbiamo lavorare, c’è un campionato ancora in gioco. Abbiamo passato il mercato, sono entrati ragazzi con grandi stimoli e voglia di fare”.

Foto: Instagram Baroni