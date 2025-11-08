Baroni: “Troppo attendisti nel primo tempo. Asllani e Adams hanno dato il loro contributo”

08/11/2025 | 21:02:34

Marco Baroni ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Juventus: “Nel primo tempo siamo stati eccessivamente attendisti, molti giocavano un derby per la prima volta. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con altro piglio: credo che forse le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Queste partite ci servono per crescere, vedo ampi margini di miglioramento e dobbiamo farli tutti insieme. Squadra, giocatori e tifosi, perché l’ambiente compatto ci rende migliori. Asllani ha dato un contributo, come Adams. Credo però che sia stato il click ad inizio ripresa, ho chiesto un cambio di pressione e la squadra è rientrata in campo in modo migliore. Kristian ci ha dato le uscite che ci servivano. Zapata è in un percorso, rientra da un crociato. Avrebbe forse bisogno di più minutaggio, ma ho attaccanti bravi. Sta bene e sto cercando di utilizzarlo il più possibile, ha solo bisogno di minutaggio. Israel è un portiere di valore e Paleari si sta meritando queste soddisfazioni: cercherò di gestire al meglio le risorse di entrambi. In una squadra come il Torino, tutti devono essere importanti e in settimana mettermi in difficoltà per giocarsi il posto”.

