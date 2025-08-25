Baroni: “Troppi regali oggi, non si può concedere tutte queste occasioni all’Inter”

25/08/2025 | 23:21:35

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha analizzato in conferenza stampa la netta disfatta per 5-0 contro l’Inter.

Queste le sue parole: “La squadra ha cercato di fare delle cose che abbiamo preparato. Nel primo tempo abbiamo fatto anche bene ma occorre più determinazione. Quando esci da un primo tempo in cui l’Inter ha giocato con qualità non puoi concedere disattenzioni. Il punteggio ci deve dare dolore forte e sappiamo che abbiamo una settimana difficile. Nello sviluppo della manovra la squadra ha ricercato qualcosa. Troppi regali oggi”.

Cosa cerca dal punto di vista del gioco qui al Torino?

“Cerco una proposta di gioco. Deve migliorare la prestazione fisica sicuramente e poi alzare il livello tecnico. Ci lavoreremo e passeremo da lì”.

Si aspetta qualcosa dal mercato?

“No mi aspetto di analizzare la partita con la squadra e c’è grande sintonia con la società. Ogni partita per noi è un momento di verifica e di crescita, siamo a 47 allenamenti insieme. Non possiamo concedere quello che abbiamo concesso oggi”.

Foto: Instagram Baroni