Baroni: “Tre gol in otto minuti un problema di atteggiamento, non possiamo avere queste amnesie”

21/09/2025 | 17:49:57

Marco Baroni ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta:

“Eravamo in partita, poi ne siamo usciti dopo il gol: una cosa inspiegabile. Tre reti prese in otto minuti sono un problema di atteggiamento mentale. Avevamo trovato solidità e compattezza; ora c’è subito la Coppa Italia. Non possiamo avere queste amnesie. I problemi in attacco? Abbiamo cercato equilibri: dobbiamo portare i giocatori in condizione e farli crescere dal punto di vista prestativo. Non è un problema di attaccanti, ma di soluzioni che possiamo e dobbiamo trovare partendo dalla compattezza di squadra.”

Foto: Instagram Baroni