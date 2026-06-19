Baroni torna al Verona: “Felice di difendere di nuovo questi colori. Sarà una bella sfida”

19/06/2026 | 20:53:58

Marco Baroni è tornato sulla panchina dell’Hellas Verona. Guiderà la compagine scaligera in Serie B.

Le sue parole ai canali ufficiali del club: “Per me è un privilegio tornare a far parte di questi colori, di questa piazza, di questa gente, è un’emozione bellissima anche adesso ripercorrere lo spogliatoio, il campo, tornare in questi luoghi dove è ancora forte l’emozione del lavoro che è stato fatto tutti insieme, del traguardo che abbiamo raggiunto: sono contento ed entusiasta, ho davvero la voglia e la determinazione per affrontare questa sfida. Sarà difficile, ma tutti insieme, con voglia e determinazione, possiamo vincerla. Non vedo l’ora di partire e di essere sul campo per lavorare, e di abbracciare i nostri tifosi che hanno un ruolo fondamentale e indispensabile per noi”.

Foto: sito Verona