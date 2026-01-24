Baroni-Torino: riunione dopo la gara di Como e nessun ribaltone

24/01/2026 | 18:35:31

Il Torino ha fatto inevitabili valutazioni dopo la tremenda sconfitta in casa del Como, uno 0-6 che Vlasic ai microfoni di DAZN ha definito come la “peggiore giornata della mia carriera”. Le valutazioni tra Marco Baroni e il club hanno portato alla conferma dell’allenatore con la possibilità di trascorrere i prossimi giorni in ritiro visto che il Torino sarà impegnato in Coppa Italia contro l’Inter e poi avrà una delicatissima sfida contro il Lecce.

Foto: Instagram Baroni