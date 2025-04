Baroni: “Tavares sta bene, valuteremo insieme. Non c’è un domani, dobbiamo credere nella rimonta”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha così parlato in vista della gara di ritorno contro il Bodo/Glimt: “Noi domani siamo alla quarantaseiesima partita stagionale, ho tanta fiducia nella mia squadra. Ci siamo spesi tutto l’anno e ho fiducia, è un appuntamento importante e domani non dovremo giocare con ansia. Oggi facciamo un ripasso di quello che ci serve per creare i presupposti per ribaltarla. Dovremo dare tutto senza risparmio e senza rimorso”.

Sulla sfida dell’andata: “Anche se le condizioni dell’andata erano anomale la partita ci ha insegnato tanto. Servirà grande presenza e attitudine fisica e mentale. È la partita più importante dell’anno, lo sappiamo. Dovremo giocare senza risparmio e senza rimorso, c’è stato un risultato che non volevamo ma adesso giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e dovremo giocare senza pensare a un domani”.

Sulla possibile convivenza di Dia e Castellanos: “È una soluzione, sicuramente Taty domani parte perché è un giocatore importante. Loro hanno mobilità nella zona di rifinitura e dovremo essere bravi a togliere riferimenti con grande partecipazione da parte di tutti”.

Sul discorso alla squadra: “Servirà una partita di voglia, sappiamo di affrontare un avversario importante e in salute. Domani è una gara di grande energia e presenza, sia dentro che fuori dal campo. Tutti insieme dobbiamo credere in questo”.

Su Tavares: “Nuno sta bene, oggi lavorerà con la squadra e faremo una valutazione insieme. I miei terzini devono spingere sempre, poi ci sono delle attitudini strutturali ma domani occorrerà sicuramente molta spinta e molta energia, specialmente sugli esterni”.

