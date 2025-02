Baroni: “Tavares e Lazzari sono disponibili”

La Lazio è chiamata, domani alle ore 15:00, a scendere in campo contro il Monza. A parlare in vista del match, nella conferenza stampa di rito, è stato il tecnico biancoceleste Baroni. Queste le sue parole: “Tavares e Lazzari sono disponibili e domani saranno della partita, se non dall’inizio a gara in corso. Castellanos? Sa che può crescere in zona gol, sono contentissimo di lui come di tutti gli altri. Ha tanti margini di miglioramente non solo in zona gol. Sta facendo benissimo e c’è da mettere un altro passettino. Spero che Hysaj possa tornare il prima possibile, anche Vecino è importante e non siamo lontani dal rientro. Lo stesso vale per Patric. Castrovilli? Gaetano è un ragazzo top, ma ha avuto delle problematiche. Ci siamo guardati negli occhi e c’è stato un rapporto leale anche perché i giocatori odiano essere presi in giro. Gaetano si è sempre comportato bene, ma aveva bisogno di spazio e qui non c’era”.

FOTO: sito Lazio