Baroni: “Tameze gioca, Zapata sta bene. Ho fiducia in Paleari. Si sente già il clima di derby”

25/10/2025 | 12:43:19

Il tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Genoa di Vieira: “Il Genoa sta bene, non ha i punti che avrebbero meritato per le prestazioni. E’ difficile e complicata, dobbiamo centrare una gara di altissimo livello. Zapata sta bene, ha bisogno di giocare e ha compagni che stanno facendo bene. L’inserimento è graduale ma sempre più significativo, cresce ed è una grande risorsa come calciatore e anche come professionista, è un esempio. E’ un giocatore fondamentale. Ilic? E’ un giocatore importante, ci credo e nel nostro centrocampo può fare i tre ruoli. Si sta allenando molto bene, lo ritengo un titolare. Il derby lo aspettiamo tutti, è La partita. Lo vivi ogni giorno, dal primo giorno in cui sono arrivato. Sono riservato, sto molto al Filadelfia e facciamo un lavoro con passione. Isreal? Sta facendo di tutto per esserci, ma ho grande fiducia in Paleari: sono situazioni borderline, quando ci sono queste situazioni devo rafforzare anche un giocatore come Paleari. Massima fiducia in lui. Pedersen? Ha avuto una contusione che ha smaltito velocemente, è disponibile. Ismajli? E’ rientrato, abbiamo due gare ravvicinati e se non gioca in una, gioca nell’altra. Tameze gioca, ve lo dico. Lui sta benissimo, quindi deve andare in campo. Non voglio portarlo via dal suo ruolo: Ismajli sta rientrando, ma Tameze è nel pieno della maturità psico-fisica e può interpretare il ruolo di braccetto o il centrocampista”.

Foto: Instagram Baroni