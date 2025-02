Baroni su Luca Pellegrini: “È stata una mia scelta, per lui è un’occasione”

Domani, alle ore 15:00, andrà in scena il match tra Lazio e Monza. Una sfida molto importante per la classifica di entrambe le compagini e della quale ha parlato il tecnico biancoceleste Baroni. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Quella di domani è una partita ad alto rischio. Il Monza è in difficoltà, ma è una squadra che è centrata e si sta giocando le ultime possibilità. La difficoltà è qui. Ci vorrà attenzione e grande ferocia agonistica. Mercato? Si è trattato di una sessione invernale di prospettiva. Da parte nostra c’è la migliore intenzione di migliorare velocemente questi ragazzi che hanno delle grandi qualità. Luca Pellegrini? Si tratta di una mia scelta e nasce da alcune considerazioni. La prima è che fondo tutto sulla sacralità della squadra e in questa sacralità c’è il sacrificio e la capacità di dare il massimo ad ogni allenamento. Questa è un’occasione per lui e lo ringrazio per come si è allenato negli ultimi due giorni, ma voglio vedere questa voglia ogni giorno”.

FOTO: Instagram Lazio