Baroni su Dia: “Uscito per precauzione, la caviglia non si è gonfiata”

La Lazio vince e convince per 5-1 contro il Monza. A parlare della partita, nella conferenza stampa post gara, è stato il tecnico biancoceleste Baroni. Queste le sue parole: “L’intepretazione della partita mi ha soddisfatto. Ho chiesto ai ragazzi di partire subito forte e di giocare con ritmo. Se vogliamo trovare il pelo nell’uovo non siamo stati lucidi in fase di rifinitura. Complimenti ai ragazzi perché queste sono partite molto complicate e che possono diventare difficili. Napoli? Contro di loro sarà una gara completamente diversa. Questa è una squadra che sta facendo un campionato strepitoso quindi servirà una prestazione di alto livello. Stacchiamo mezza giornata e poi subito pronti a preparare questa sfida. Poter lavorare nuovamente con tutta la squadra per me è fondamentale. Dia ha avuto una distorsione alla caviglia, non è una cosa importantissima, ma lo abbiamo tolto per via precauzionale. La caviglia fortunatamente non si è gonfiata”

FOTO: Instagram Lazio