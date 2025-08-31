Baroni: “Stiamo facendo un percorso, non facciamo proclami. Asllani e Simeone hanno avuto qualche fastidio”

31/08/2025 | 21:35:35

L’allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro la Fiorentina: “Non era un Toro di sostanza, ma che ha giocato di squadra dall’inizio alla fine. Abbiamo creato occasioni, dobbiamo migliorare nella gestione della palla. E’ un processo di crescita: Israel non giocava da novembre, Ngonge aveva poco minutaggio così come Simeone, abbiamo cambiato tanto. Quando parlo di allenamenti, con qualcuno avrò 10 allenamenti qui. Non è un alibi, ma un percorso: ho chiesto compattezza e dedizioni, siamo stati squadra. E’ il primo mattoncino. Inter? Siamo stati poco aggressivi e ci abbiamo messi del nostro, è quello che ci ha fatto sentire dolore. Non volevamo quella sconfitta, ma abbiamo lavorato sugli errori e siamo ripartiti crescendo e diventando squadra. A San Siro non lo siamo stati. Asllani e Simeone hanno avuto sovraccarichi in settimana, nei giocatori non è che schiacci il tastino…Avevo qualche dubbio su Asllani per qualche fastidio, poi ha chiesto il cambio per un crampo. La Fiorentina è forte, noi dobbiamo lavorare. Io guardo al lavoro, non faccio proclami e penso al lavoro: se siamo bravi nella crescita, possiamo provare ad alzare l’asticella. Ora si lavora a testa bassa”.

Foto: insta Baroni