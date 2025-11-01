Baroni: “Stiamo creando una base importante e forte per poi guardare in alto. Paleari? Si è fatto trovare pronto, domani sarà ancora lui in porta”

01/11/2025 | 12:50:08

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa. Queste le sue parole:

“Dove vedo margini di crescita per la squadra? Gli errori fanno parte del gioco, l’attenzione fa parte della mentalità. Ci stiamo lavorando, stiamo creando una base importante e forte per poi guardare in alto. Solo lavorando sulla base, si può guardare oltre. La crescita della squadra è costante, non dobbiamo scendere dalla nostra prestazione massimale. Se domani gioca Paleari e se viste le prestazioni cambieranno le gerarchie? Mi sono già espresso: non sono abituato a vedere titolari e no, è una forma di rispetto verso i calciatori e il loro lavoro. Israel è un portiere bravo e di valore, è il suo valore che lo riporta in campo, non le gerarchie. Di Paleari siamo contenti, si è fatto trovare pronto, sarà ancora lui in porta”.

