Baroni: “Speriamo che Simeone stia fuori poco. Sto valutando soluzioni”

23/11/2025 | 15:23:24

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Como.

Queste le sue parole: “Simeone? Lo sto valutando, ma la squadra ha fatto bene ultimamente. Il Como è un avversario complicato e difficile, cercherò di dare più certezze possibili. Siamo dispiaciuti, Simeone è un riferimento e fortunatamente speriamo che la sua assenza sia per poche gare. Abbiamo giocatori che possono sostituirlo”

Come ha visto Adams? “Sta bene, anche per la qualificazione con la Scozia: è stato un bel premio. Ora sa che deve passare dalle prestazioni con il Toro, lui è in crescita e sarà un riferimento importante. Lo è stato fino ad adesso, quando parlo di alternanza intendo che per me sono tutti titolari. Adams ha addosso un campionato intero in Italia, può esprimersi al meglio”

Con chi pensa di sostituire Simeone?

“Anche Aboukhlal può giocare da esterno o da seconda punta. Come Ngonge, deve muoversi in maniera diversa e ha un’altra attitudine rispetto a una punta che gioca spalle alle porta. Anche Zapata sta bene, è disponibile ed è pronto così come Aboukhlal”

Foto: sito Torino