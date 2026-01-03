Baroni: “Sono convinto che abbiamo ampi margini di miglioramento. Coco? Sicuramente sarà della gara”

03/01/2026 | 11:00:46

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Ogni secondo penso al Toro. Credo nel miglioramento e nel lavoro, il nostro impegno tra staff, società e squadra è dedicato a questo. Sono convinto che abbiamo ampi margini di miglioramento. Coco? E’ rientrato il primo gennaio, gli abbiamo dato un giorno di recupero. Faremo valutazioni, sicuramente sarà della gara: devo capire se dall’inizio o a gara in corso. Quanto serve a Zapata per tornare al top? Sta bene, ha pagato un po’ le gare giocate. Ha avuto un lungo stop, i momenti di affaticamenti fanno parte del percorso. Ci stiamo lavorando insieme”.

Foto: Instagram Baroni