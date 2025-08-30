Baroni: “Scelta fatta su Maripan. Mercato? La società è pronta se ci saranno possibilità”

30/08/2025 | 15:25:47

In vista della 2ª giornata di Serie A, il tecnico del Torino, Marco Baroni ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i granata e la Fiorentina. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “Maripan? È stata una scelta tecnica. Sono abituato a vedere la partita in 16 giocatori, non 11. E chi subentra, statisticamente è più importante di chi parte. Per noi Maripan è un giocatore importante e sarà in campo”. Su Adams e Simeone: “I giocatori bravi li vogliamo avere. Non penso mai agli 11, ma a una rosa allargata con tanti giocatori che possano dare un contributo. Ora dobbiamo trovare solidità e compattezza, magari uno parte e l’altro entra o magari possono giocare insieme una volta trovate le componenti fondamentali e basilari”. Sul mercato: “Il confronto è quotidiano, non solo dopo questa sconfitta. Abbiamo fatto un’analisi, deve essere feroce perché devi guardare con attenzione e spirito critico. Da lì siamo ripartiti. Io sono concentrato, non tranquillo. Non è un singolo giocatore che può essere la soluzione. La mia attenzione è lì dentro, poi la società è pronta se ci saranno possibilità”.

Foto: Instagram Baroni