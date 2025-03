Baroni: “Questa Lazio ci crede sempre, non rinuncia mai”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 a Plzen: “Contento per i ragazzi, una partita difficile per noi. Ci siamo calati in un calcio per noi non facile. Loro calciano continuamente, aggrediscono la seconda palla. Il campo era difficile tenere la palla a terra. Proprio per questo mi sento di dare valore alla prestazione della squadra”.

Poi ha proseguito: “Sono contento per la squadra e i nostri tifosi. Non era facile, abbiamo avuto la doppia espulsione ma non abbiamo mollato. Le vittorie ti danno mentalità, convinzione. Ma ricordo ai ragazzi che è la prestazione a farci crescere. Abbiamo difeso bassi, ci siamo riusciti bene. Oggi è il 19esimo gol che facciamo negli ultimi 15′, vuol dire che la squadra ci crede sempre e non rinuncia mai”.

Infine. “Calci piazzati? Ci vuole maggiore attenzione. Sono gare che poi ti vai a complicare. Isaksen? Contento della sua crescita ma non sono stupito. Aveva bisogno di fiducia, un attaccante si vede dagli assist, dai gol e dalle giocate determinanti. Ora deve confermarsi perché arriva il difficile. La squadra sa che deve attaccare, riempire l’area. Non era facile, abbiamo speso tanto. Su questo campo, sulle seconde palle, occorreva reattività e la squadra si è calata bene”.

Foto: Instagram Lazio