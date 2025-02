Baroni: “Primo gol? Non voglio andare oltre. Mi spiace che non sia stato visto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Inter, soffermandosi sul primo gol di Marko Arnautovic e la posizione di De Vrij: “Non voglio andare oltre e non commento. Mi spiace che non è stato visto. Io lavoro su ciò che posso fare e incidere, per il resto non voglio perdere tempo ed energie. Andiamo avanti con il nostro stile e la nostra identità senza mollare di un millimetro”

Foto: Instagram Lazio