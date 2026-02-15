Baroni: “Prestazione non all’altezza, siamo fragili. Fiducia in me confermata? Assolutamente”

15/02/2026 | 20:55:32

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bologna: “Non è stata una prestazione all’altezza di ciò che volevamo, poi dopo il gol sono venute fuori le fragilità per le quali dobbiamo trovare la chiave. Siamo fragili, a volte subiamo dei gol… Questa è la cosa primaria. Nell’atteggiamento non siamo stati all’altezza della situazione. La fiducia in me è confermata? Assolutamente”.

Foto: Instagram Baroni